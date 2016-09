Cachez-moi ces familles que le ministre ne saurait voir

Réagissez

Peu avant l’arrivée du ministre à la salle des congrès de la wilaya de Béjaïa, une dizaine de familles qui tenaient un sit-in pacifique devant le portail pour exiger un logement décent ont été brutalement embarquées dans des fourgons de police. Voulant les éloigner du regard du ministre qui devait arriver d’une minute à l’autre, une escouade de policiers a fait une descente cache-misère, usant de la force pour embarquer pêle-mêle hommes, femmes et enfants. Ignorant ou faisant fi de la présence des journalistes sur place, les policiers ont trainé les familles à l’intérieur de l’enceinte de wilaya, loin des regards des passants, avant d’embarquer d’abord les hommes sous les cris et les pleurs des enfants et de leurs mamans, terrorisés. Quant aux femmes, elles ont fait de la résistance avant de se faire embarquer à leur tour avec leurs enfants par des policières, mobilisées spécialement. La scène a choqué au point que certaines femmes présentes sur place ont écrasé des larmes.