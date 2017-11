Réagissez

El Kseur : Débrayage au CEM Drir

Les enseignants du CEM Drir, dans la commune d’El Kseur, ont observé, mercredi dernier, un débrayage pour dénoncer les dysfonctionnements liés à l’absence du directeur et exiger la prise en charge des revendications formulées par le personnel enseignant et soumises à la direction depuis mars dernier. «L’établissement ne peut pas fonctionner indéfiniment sans directeur, d’autant plus qu’il n’y a pas de délégation de signature à qui de droit pour éviter le chevauchement de prérogatives constaté actuellement», indique le responsable de la section syndicale de l’établissement. Et d’ajouter : «Nous avons déposé le 15 mars dernier une plateforme de plus de 10 points, on attend toujours sa concrétisation.» Insalubrité des salles de classe, tableaux blancs dégradés, marqueurs de mauvaise qualité, absence de stores dans certaines salles… telles sont, entre autres, les doléances soulevées par les enseignants, qui menacent de recourir à une grève ouverte en cas d’absence d’écho positif.B. B.



Sidi Aïch : 127 familles relogées

127 familles ont pris possession de leurs logements sociaux, de type public locatif (LPL), à Sidi Aïch, le 31 octobre dernier. C’est le wali, en déplacement dans la région, qui a procédé à la remise des clefs. Ils sont érigés à hauteur du village Remila, à quelques kilomètres de la ville et font partie d’un parc immobilier de 190 logements. Les 63 unités restantes seront attribuées ultérieurement. Le temps de les «raccorder aux VRD», informe un responsable du promoteur public. Comblé de bonheur, un bénéficiaire dispose que «accéder à un logis, après une dizaine d’années d’attente et d’angoisse, est synonyme de résurrection». «Ce jour fera incontestablement date dans ma vie. J’ai tellement souffert de la précarité», ajoute un autre attributaire, gonflé de joie.M. A.