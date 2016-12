Réagissez

L’association des parents et malades spina-bifida (APMSB) organisera, sous le patronage du wali de Béjaïa, la première rencontre internationale sur le thème «Le spina-bifida et l’approche institutionnelle» le 17 décembre à l’auditorium du campus d’Aboudaou de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa.

L’objectif de cette manifestation est la promotion de la culture de concertation entre les différents partenaires et intervenants dans la prise en charge de cette maladie qui touche les enfants en vue d’améliorer la prise en charge multidisciplinaire des malades en Algérie. Cette rencontre est intéressante dans la mesure où, en plus des praticiens, elle regroupera des intervenants institutionnels à l’image de cadres des ministères de la Santé, de l’Education nationale, de l’Action sociale, de la Sécurité sociale, des membres d’associations ainsi que des élus. Les participants plaideront pour la mise en place d’objectifs spécifiques comme un plan national de prévention de la maladie et le développement de l’approche inclusive de l’enseignement pour une meilleure insertion scolaire des enfants atteints de spina-bifida.