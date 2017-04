Biens culturels : La démarche de classification expliquée aux associations

Réagissez

Dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine, une journée de formation a été organisée par la direction de la culture de Béjaïa au profit des associations qui activent dans le domaine de la protection du patrimoine matériel et moral de la région.

La manifestation a été animée par la responsable du service Patrimoine de la direction et des architectes, à la bibliothèque principale de lecture publique sise au centre-ville de Béjaïa.

La démarche, selon la responsable, vise à expliquer aux membres des associations le processus et les différentes étapes de constitution d’un dossier pour la classification d’un bien patrimonial. En termes simples, «la direction a réuni les associations pour la sauvegarde du patrimoine pour leur dire que la préservation des biens culturels est une affaire de tous. Et qu’il n’y a pas que la direction de la culture qui est habilitée à présenter un dossier pour classer un site ou un monument historique». En effet, ajoute-t-elle, «le dossier peut être élaboré par une personne physique ou une association». Pour ce faire, les gens qui veulent présenter un dossier de classification se doivent de fournir un dossier renfermant le maximum d’informations sur le site en question.

Cette démarche, précise-t-on, s’appuie sur un canevas minimum de règles topographiques et juridiques avant qu’il ne soit déposé au niveau de la direction de la culture. Dans ce contexte, le Groupe d’études et de recherches sur l’histoire des mathématiques à Bougie (Gehimab) a proposé en 2015 l’inscription sur inventaire supplémentaire de 11 biens culturels et qui ont été approuvé par arrêté par la commission de wilaya.