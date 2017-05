Berchiche (El Kseur) : Lenteur sur le chantier des VRD des 238 logements

Réagissez

Le chef de la daïra d’El Kseur s’est engagé, avant-hier, devant les représentants des bénéficiaires des 238 logements publics locatifs (LPL), implantés à Berchiche, à établir les décisions d’attribution définitives de leur logement demain.

Mais la joie des bénéficiaires de ces logements, implantés au lieudit Ighzer n’Berchiche, est quelque peu contrariée par la lenteur de l’exécution des travaux de la voirie et des réseaux divers (VRD) qui durent depuis plusieurs mois. De nombreux pères de famille qui vivotent dans des conditions lamentables ont été contraints de descendre dans la rue, la semaine passée, à l’issue d’une rencontre avec le même responsable pour demander la reprise des travaux des VRD et la distribution des décisions définitives d’affectation des logements.

Une journée plus tard, le wali de Béjaïa, qui était en déplacement dans la région, a obtenu l’engagement des services de l’OGPI et du chef de daïra de prendre en charge ce problème. Mokrane Hadji et trois autres représentants des bénéficiaires nous ont confié que le responsable de l’OPGI s’est engagé devant le wali à remettre dans 3 à 4 mois les clés de ces logements qui ont été mis en chantier en 2011. Les délégués des bénéficiaires ont également insisté sur la publication des listes des autres lots de logements relevant du même site afin d’éviter la «manipulation de la liste initiale et de contrer la convoitise et les intentions de détournement des logements».

Par ailleurs, les immeubles, dont certains sont achevés et d’autres avec un taux appréciable d’avancement des travaux, ne sont pas encore connectés au réseau d’AEP, ni à l’électricité et encore moins au réseau d’assainissement qui a été achevé. L’un des gros chantiers de VRD est sans doute l’aménagement du cours d’eau qui traverse le site. Ce dernier non seulement menace les infrastructures de la grande cité, mais il obstrue, chaque hiver, la route qui relie la RN12 et les cités universitaires de Berchiche.