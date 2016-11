Réagissez

Invité, lundi dernier, à l’université de Béjaïa pour donner une conférence sous le thème : «Les stratégies de sortie de la dépendance aux hydrocarbures», c’est un Abderrahmane Benkhalfa «toujours en fonction» que l’auditoire de l’auditorium d’Aboudaou a cru entendre.

Sans savoir qu’il était en face d’une assistance avisée qui l’a assailli de critiques lors du débat, l’ex ministre des Finances a défendu, pêle-mêle, aux côtés du représentant local du FCE, ce qu’il a appelé par euphémisme «l’ajustement budgétaire», évitant de prononcer le mot austérité, le ciblage des transferts sociaux, le maintien de la croissance par la mobilisation des nouvelles ressources, y compris l’endettement extérieur, à condition qu’il serve, a-t-il dit, «à financer des projets productifs», les réformes structurelles etc.

Alors que les spécialistes n’arrêtent pas d’alerter sur les dangers de l’endettement extérieur, l’ancien ministre – de mai 2015 à juin 2016 – estime qu’on «ne devrait pas avoir peur» de cette option.

A ces «propositions», l’orateur ajoutera l’internationalisation des entreprises, la fabrication d’une image positive de l’Algérie à l’international, l’établissement de règles de partenariat et l’investissement dans la confiance. En somme, il s’agit du «nouveau modèle économique de croissance» improvisé par le gouvernement dans un moment de crise et décrié par nombre de spécialistes et par l’opposition, dont les effets sont un désastre sur le plan social et suscitent des tensions. L’ex ministre pense que «c’est dur mais c’est un passage obligatoire».

Au moment où il allait conclure sa conférence, c’était déjà la cacophonie dans l’auditorium, plein comme un œuf. C’est à peine si le microphone a été donné à la salle que les interventions, toutes critiques à l’exception de celle du recteur, ont commencé à pleuvoir. L’économiste et professeur à l’université de Béjaïa, Mourad Ouchichi, s’est employé à déconstruire la conférence, la qualifiant d’emblée de «politique».

Il a rafraîchi la mémoire au conférencier, en lui rappelant que «les mesures prises aujourd’hui sont les mêmes que durant les années 1990». Il a, en outre, invité l’ancien ministre à méditer comment les mêmes gens, qui n’ont rien fait lorsqu’ils disposaient une manne financière abondante au temps de l’embellie financière, comptent-ils s’y prendre maintenant que c’est la crise.