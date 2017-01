Réagissez

Nouvellement créée par un collectif d’étudiants en médecine, pharmacie, électrotechnique…, l’association scientifique, Le jardin du savoir, d’Ath-Mlikeche a organisé des activités à la fin de l’année dernière au niveau du lycée des Mille Martyrs.

Pour cette première action, à moins de trois mois de la création de leur association, les membres du Jardin du savoir, que préside Oumammar Brahim, étudiant en 2e année médecine, ont organisé une conférence-débat sur le diabète, animée par le docteur Adalou. Le programme a aussi concerné une exposition photos et de textes explicatifs sur le psoriasis, une compétition intellectuelle sur cette maladie, et enfin la remise des attestations aux participants ainsi que des prix aux lauréats.

L’association est composée en majorité d’étudiantes qui sont à la tête des commissions scientifique, environnement et humanitaire, en plus de la fonction de secrétaire générale qui est revenue à Melle Fedila Ldjida, elle aussi étudiante en médecine. Après cette sortie réussie, les membres de l’association prévoient d’autres activités au cours du premier trimestre de l’année 2017, où l’association se penchera sur les plantes médicinales, le recyclage des déchets ménagers, l’échec scolaire ainsi que sur une action humanitaire.

A la clôture de ces activités, Benhamouche Tarik et Akaour Hassiba, de classe terminale science, et Hamani Massylia, en 2e année sciences, ont été récompensés pour leur réussite au concours intellectuel.