Le lycée Loudjani Lhachemi de Béni Maouche a abrité, mardi passé, une conférence-débat sur les dangers de l’internet et du jeu de la baleine bleue.

Organisée par l’association Nezmer, en collaboration avec le lycée, cette rencontre a mis l’accent sur l’importance de préserver les enfants et les adolescents de l’usage excessif et sans contrôle de l’internet. Touak Mourad, psychologue, et Kebbiche Aïssa, clinicien, animateurs de la conférence, en plus d’avoir expliqué les risques réels de l’internet, ont donné divers conseils pour un bon usage du web, devenu actuellement l’outil d’information le plus employé par la population juvénile.

Arnaques, harcèlements, vol d’informations personnelles, usurpation d’identité, perte de temps, contenus nuisibles à la santé morale…les conférenciers ont cité les multiples dangers qui guettent les utilisateurs de l’internet s’ils ne sont pas vigilants et ont expliqué les bons gestes à adopter pour s’en préserver. «Vous devez apprendre les bonnes habitudes pour utiliser l’internet à votre profit : apprendre, réviser, découvrir, communiquer avec vos proches et améliorer votre niveau scolaire.

Il faut s’éloigner des sites adultes, des sites qui font l’apologie de la violence et du racisme, ne pas parler avec n’importe qui sur les réseaux sociaux, car il y a des personnes malintentionnées, il ne faut pas jouer à n’importe quel jeu…», recommandent-ils aux lycéens. Saisissant l’occasion, Touak Mourad a expliqué aux lycéens quelques méthodes de développement personnel pour mieux gérer sa vie, réussir ses projets et concrétiser ses rêves.