Beni-Kslia : Les abonnés au réseau internet se plaignent

Réagissez

Les utilisateurs du réseau internet dans la commune de Beni-Ksila, située à une soixantaine de kilomètres, du chef-lieu de wilaya, se plaignant des diverses perturbations qui touchent le réseau et du peu d’empressement des agents d’Algérie Télécom à procéder aux réparations appropriées. Les coupures répétitives allant jusqu’à 15 jours ont fait réagir ces abonnés qui menacent de recourir à d’autres actions que des réclamations verbales et écrites si rien n’est fait dans le règlement définitif de ces perturbations. «Une simple coupure d’électricité de quelques secondes provoque une absence d’internet de 15 jours, c’est inadmissible!» nous fait part l’un des abonnés. Dans une correspondance adressée en décembre dernier à l’Agence d’Amizour, les plaignants ont exprimé leur colère et ont précisé qu’ils recourront en cas de non prise en charge effective de leurs doléances à tous les moyens légaux pour faire entendre

leur voix.