La wilaya de Béjaïa a décroché la troisième place au niveau national à l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), malgré son recul de plus de 2 points par rapport à l’année passée. Avec une moyenne de 65,63% de réussite, Béjaïa dépasse de 9,3 points le taux national qui est de 56,33%.

Ainsi, sur 12 501 candidats qui ont passé l’examen, pas moins de 8204 élèves ont été admis, dont plus de la moitié sont des filles (4 553). Ces dernières arrivent en tête, avec un taux de 55,5%, devant les garçons qui sont 3651 à avoir été admis.

Toutefois, le taux de réussite a connu, cette année, un léger recul comparativement au taux de l’an dernier, qui était de 67,89%, selon la cellule de communication de la direction de l’éducation de Béjaïa.

Le communiqué de la DE ajoute que «sur le plan qualitatif», la direction de l’éducation a enregistré deux moyennes de plus de 19/20 (19,17 décrochée par Ines Smaïl, du CEM Hadjres Slimane, de Béjaïa, et 19,10 à l’actif de Naït Sidhoum Amine, du CEM Ighil Ouberouak, dans la commune de Tala Hamza, ainsi que 12 élèves admis avec une moyenne dépassant les 18/20.