Réagissez

Des espaces de détente s’offrent dans nos forêts

Pas moins de 11 sites sont proposés à l’investissement dans le cadre du programme national de création des forêts récréatives

à la faveur de l’ouverture du domaine forestier aux investisseurs privés.

Sur deux sites forestiers ouverts à l’investissement pour la création de forêts récréatives, depuis janvier 2018, date de publication de l’appel à manifestation d’intérêt, un seul a capté l’intérêt d’un investisseur.

Il s’agit du site de Sidi Boudrahem, dans la commune de Béjaïa, qui s’étend sur une superficie de 52 ha. Pour le conservateur des forêts de la wilaya de Béjaïa, Ali Mahmoudi, «le dossier du promoteur, un investisseur issu de la wilaya de Tizi Ouzou, attend juste l’attribution définitive». Le deuxième site se trouvant à Kefrida (15 ha), qui inclut les chutes qui portent le même nom, dans la commune de Derguina, à l’est de la wilaya, a enregistré un appel d’offres infructueux «à défaut de soumissionnaires».

Onze sites ont été sélectionnés pour accueillir des forêts récréatives dans le but de créer à la fois des espaces de détente et de l’emploi. Ce programme public atténuera également l’appétit des prédateurs du foncier qui ont des vues sur les terrains domaniaux et forestiers non exploités.

Selon la Conservation des forêts, «les neuf zones restantes font l’objet, actuellement, de l’élaboration du plan d’aménagement et d’orientation général après l’établissement des plans cadastraux, des cartes de situation et des plans de délimitation des sites concernés, qui sont élaborés par nos soins, avant de les proposer en concession de 20 ans renouvelables à la demande de l’acquéreur».

Ces forêts sont situées à Toudja, Kendira (Beni Sliman), Tichy (Beni Mimoune), Chellata (Illoula), Beni Mlikeche (Tikintoucht), Adekar (Taourirt Ighil), Melbou (Beni Segouel), Tamridjet (Laâlam), Chemini (forêt d’Akfadou est). Ces forêts totalisent, en plus des deux premières, une superficie de 710 ha, d’après l’état arrêté au 2 avril 2018.

Toutefois, afin de donner un coup d’accélérateur à ce programme et multiplier ces structures de détente, les élus communaux doivent engager davantage d’efforts afin de proposer des sites et prendre en charge, dans les limites de leurs moyens, les études d’aménagement, car ce genre d’investissement est également profitable pour les caisses des communes s’il s’avère rentable pour l’investisseur.

Parcs animaliers

Mais la fréquentation des forêts par les citoyens désirant se détendre et l’économie forestière qui implique une activité humaine peuvent nuire à l’écosystème. A ce propos, l’administration dispose d’un règlement et des conditions strictes qui concernent les activités, les jeux et les matériaux composant les installations à injecter en forêt. Les responsables ont imaginé des parcs animaliers, des espaces pour enfants et d’autres pour la détente et les pique-niques que l’investisseur peut améliorer.

L’activité projetée doit être en adéquation avec la consistance de la végétation ainsi que de la topographie du terrain proposé, d’après la circulaire interministérielle 156 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif n°06-368 du 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.

D’ailleurs, l’article 4 de ce texte fixe même les conditions de conformité des installations : «L’usage de la forêt devra être compatible avec le cadre naturel du lieu d’implantation et ne devra en aucune manière constituer une source de nuisance, de maladie ou de dégradation du milieu naturel. Toutes les infrastructures doivent être légères, démontables et/ou transportables, et s’intégrer avec le paysage de la forêt.» Et de préciser que «les constructions en dur sont formellement interdites et constituent un cas de retrait de l’autorisation d’usage».

Par ailleurs, un autre programme datant de l’année 2001 dans le cadre de l’ouverture du domaine public à l’investissement privé a été déterré et est également ouvert à la concession (90 ans) aux activités économiques productives dans le secteur de l’agriculture. Sur ce registre, où quelque 105 ha ont été dégagés à travers la wilaya, une concession de 35 ha a été cédée à un investisseur dans la commune d’El Kseur.

Les détenteurs de capitaux peuvent désormais se lancer dans l’apiculture, l’oléiculture, entre autres cultures, ainsi que la production du bois ou de liège pour peu que l’activité projetée respecte le principe de l’exploitation efficace des ressources forestières et leur préservation.