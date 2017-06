Béjaïa : L’agriculture familiale garante de la sécurité alimentaire

Dans le cadre du Plan national de développement agricole et rural, et notamment depuis le lancement en 2014 de l’Année internationale de l’agriculture familiale, la direction des services agricoles (DSA) de Béjaïa a entrepris diverses actions visant à encourager les petits agriculteurs et à promouvoir l’agriculture familiale.

Les petits exploitants agricoles, après les années d’errements du «socialisme agraire», redeviennent quasiment le pivot de tous les programmes agricoles mis en place. Diverses actions incitatives et d’accompagnement sont mises en œuvre pour relancer ce secteur, seul garant, insiste-t-on, de la sécurité alimentaire. Ouverture de pistes agricoles permettant aux populations rurales la mise en valeur et l’exploitation de leurs terres, aide à la réalisation de logements au profit de ces mêmes populations, extension des réseaux d’électrification aux exploitations agricoles, extension des surfaces irrigables, mobilisation des ressources hydriques… Ces actions, renforcées par différents dispositifs de soutien, de formation, d’assistance technique et d’octroi des crédits à taux d’intérêts bonifiés, a permis à ce secteur, selon Boualem Bellil, chef de la subdivision agricole de Sidi Aïch, de retrouver ces marques et de gagner en visibilité, notamment à travers la mise sur le marché de plusieurs produits du terroir de bonne qualité. La figue sèche de Béni Maouche a même été labellisée et d’autres produits sont susceptibles d’acquérir eux aussi le label qui leur permettra d’être reconnu et protégé localement et à l’étranger.

B. B.