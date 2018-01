Béjaïa : Grogne au RND

Des cadres et des militants du RND de Béjaïa ont interpellé, hier lors d’un rassemblement devant le siège du bureau local du parti, le secrétaire général Ahmed Ouyahia dans le but de «mettre fin aux fonctions de l’actuel secrétaire de wilaya, Kamel Bouchoucha, contre lequel plusieurs rapports et comptes-rendus ont été adressés au bureau national», est-il écrit dans un communiqué public.

Pour les protestataires, le secrétaire de wilaya «gère unilatéralement les affaires locales du parti et sans considération pour les autres membres». Ils l’accusent de faire du bureau «une propriété personnelle, se targuant d’avoir obtenu carte blanche d’Ahmed Ouyahia pour la gestion des affaires locales du parti». Les contestataires précisent, dans leur communiqué, qu’en réaction aux moult interpellations de la part des cadres locaux du parti, le secrétaire de wilaya a «ignoré ces invitations au dialogue» et a préféré écarter ses «détracteurs». Pour ce faire, accusent-ils, «il a commencé à installer de nouveaux secrétaires communaux sur simple décision sans se conformer au statut et au règlement intérieur du parti, en éliminant les anciens secrétaires élus au niveau des instances locales, ce qui a créé un climat de tension et de désaccord entre les militants et la démission d’autres». Les frondeurs constatent que la volonté du secrétaire général de wilaya d’écarter un nombre de militants a déteint sur les réunions du bureau de wilaya où une nouvelle composante «désignée des membres a remplacé l’ancienne sous prétexte de l’élargissement des membres du bureau». Pour ces cadres, la responsabilité de l’échec du parti lors des élections législatives et locales incombe à l’actuel secrétaire de wilaya. Le RND a enregistré, pour rappel, un net recul en ne récoltant aucun siège à l’APW et en obtenant seulement 7 sièges dans les communes.



Nordine Douici