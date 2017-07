Béjaïa : Des retraités ferment la RN12

Réagissez

Des retraités de l’entreprise Getic (EPBTP), basée à El Kseur, à 25 kilomètres de Béjaïa, ont procédé, hier, pour le deuxième jour consécutif, à la fermeture de la RN12 reliant Béjaïa à Tizi Ouzou pour revendiquer leurs indemnités de départ à la retraite, apprend-on d’une source locale.

La route, connue pour son trafic dense, a été fermée à deux endroits, devant le siège de l’entreprise et au niveau du rond-point permettant l’accès à la ville d’El Kseur et à Tizi Ouzou, à l’aide de pneus enflammés et d’objets hétéroclites. «Le non-payement des indemnités de départs à la retraite pour 150 employés de l’entreprise, dont certains depuis l’année 2011, est derrière l’accès de colère des protestataires», indique la même source, qui ajoute que les travailleurs n’en sont venus à cet ultime recours qu’après épuisement de toutes les voies légales pour se faire entendre.

Il est à signaler que cette fermeture a occasionné des désagréments aux automobilistes. Ces derniers ont été obligés, soit de passer par la ville d’El Kseur, soit par celle d’Amizour via «le village socialiste», pour contourner le blocage. A noter enfin que ce n’est pas la première fois que des travailleurs de l’entreprise publique Getic, spécialisée dans les matériaux de construction, ont procédé à la fermeture d'une route pour faire valoir leurs revendications socioprofessionnelles.