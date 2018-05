Béjaïa : 15 familles menacées d’expulsion

Réagissez

«Je ne quitterai pas ces chalets jusqu’à ce que ma famille soit relogée dans une maison décente», s’est écrié l’un des habitants des chalets implantés sur un terrain de plus d’un hectare, cédé par l’administration à la société COGB-La Belle en décembre 2014 pour une durée de 33 ans, dans le cadre du Calpiref, en vue d’étendre son activité. Jeudi dernier, 6 parlementaires et 2 élus se sont interposés pour «empêcher l’expulsion de 16 familles, et ce, à 13 jours du Ramadhan», écrit la parlementaire Zina Ikhlef, qui ajoute que suite à cette intervention des élus, «le procureur a donné un délai d’une semaine pour trouver des logements décents à ces familles».

Les occupants des chalets, des familles d’anciens cadres de l’ex-Entreprise nationale des corps gras (ENCG), devenue COGB-La Belle, qui habitent là depuis 1992, sont menacés aujourd’hui d’expulsion.

Ni les démarches qu’ils ont entamées pour la régularisation de ces logements de fortune dans le cadre de la cession des biens de l’Etat ni les nombreuses sollicitations auprès des walis qui se sont succédé à la tête de la wilaya n’ont abouti.

Jeudi dernier, une délégation d’élus, composée du P/APW, du maire de la ville de Béjaïa, ainsi que d’un groupe de parlementaires, à savoir, Chafaâ Bouaïche, Zina Ikhlef, Braham Bennadji, Mme Ouali Nora, Rachid Chabati et Khaled Tazaghart se sont rendus sur le site dit «la cité des 13 Martyrs» pour exprimer leur solidarité avec les habitants.

Dans une déclaration rendue publique, ces élus du peuple exigent de l’administration de «surseoir à la décision d’expulsion des 15 familles et de les reloger dans des logements décents dans les plus brefs délais». Les élus ont également appelé à «l’annulation de la concession du terrain qu’ils qualifient d’’’illégale’’ et la restitution de la parcelle à l’Etat».

Cette sortie des élus a été une opportunité pour revenir sur l’épineux dossier du squat et de dilapidation du foncier dans la wilaya, en insistant sur la mise en place d’une commission d’enquête pour faire, déclarent-ils, «la lumière sur toutes les concessions faites à Béjaïa dans le cadre de l’investissement».

D’autant plus que le terrain en question est situé dans le périmètre du Parc national de Gouraya. «Alors que le terrain appartient au Parc national de Gouraya, le patron de La Belle, avec la complicité de la justice et de l’ancien wali, Hamou Touhami, a gagné le procès contre les 15 familles. Ces dernières sont aujourd’hui menacées d’expulsion, avec l’aide de la force publique qui a été mobilisée à cette effet, jeudi dernier», a écrit de son côté le député du FFS, Chafaâ Bouaïche.