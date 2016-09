Réagissez

L’autorail de jeudi dernier, qui devait partir de la gare de Béjaïa à destination d’Alger à 14h20, n’a pas démarré pour une cause inhabituelle : le conducteur était malade.

Le train affichait complet ce jour-là et une bonne partie de ses passagers ont réservé la veille. Tout le monde a dû patienter longtemps à l’intérieur de la gare et s’inquiétait que la porte, donnant accès à la voie où était stationné le train, était restée toujours fermée à 14h20. C’est au bout de leur patience que les passagers ont pu être informés enfin de la cause de ce retard. «Le conducteur est malade, patientez encore 25 minutes», leur a-t-on dit, témoigne un habitué de ce train ; 25 minutes plus tard, on annonce l’annulation du départ, obligeant les dizaines de voyageurs à aller trouver des places, incertaines, à la gare routière.

«Théoriquement, il doit y avoir un chef de réserve censé remplacer le conducteur dans ce genre de cas. Pourquoi n’est-il pas intervenu ?» s’est interrogé un des voyageurs, furieux, qui en veut à la SNTF. Pour la même lacune d’absence d’informations, d’autres passagers ont attendu vainement le passage de l’autorail dans d’autres gares de la wilaya.