Réagissez

Le tronçon du chemin de wilaya CW07, reliant la commune d’Ath Mellikèche à celle de Tazmalt sur une dizaine de kilomètres, représente un danger certain pour les automobilistes.

Cheminant à travers une succession d’escarpements, de collines et de vallons, l’axe routier est truffé sur toute sa longueur d’aspérités et de nids-de poule. Scarifié de bout en bout, le corps de la chaussée a carrément volé en éclats par endroits, a-t-on pu constater. Au fil des ans, et à force d’usure, des affaissements se sont fait jour, engendrant des rétrécissements en plusieurs points.

«Cette route est une véritable torture. Nos nerfs, autant que nos véhicules sont mis à rude épreuve», vocifère un transporteur de voyageurs. «La route est si délabrée et les virages tellement étroits, que les croisements entre véhicules sont devenus très délicats», signale un automobiliste d’Ath Mellikèche.

L’étroitesse du tracé, sa configuration pentue et la pléthore de tournants ponctuant le parcours du CW07, accentuent la crainte des usagers. «Quand le brouillard, la neige et la pluie se mettent de la partie, on flirte avec la mort à tout bout de champ, tellement c’est périlleux. C’est vraiment un miracle de n’avoir pas eu d’accidents mortels.

Mais pour combien de temps encore ?», s’interroge un citoyen du village Tabouda. Pour indispensables qu’ils soient, les fossés bétonnés de cet axe routier représentent aux yeux de bien des automobilistes, de véritables chausse-trapes. «Ces ouvrages sont excessivement surdimensionnés.

En lieu et place de rigoles d’évacuation des eaux pluviales, on nous a tendu des pièges mortifères», alerte un usager de Tazmalt. Pour leur part, les responsables de l’APC d’Ath Mellikèche assurent avoir saisi à plusieurs reprises les responsables de la direction des travaux publics sur ce dossier. «Nos doléances sont restées sans suite», se désole-t-on.