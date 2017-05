Réagissez

Le segment courrier-colis constitue-t-il le ventre mou d’Algérie Poste, en matière de prestations offertes aux clients et aux usagers de ce service public en général ? Bien des citoyens d’Ath M’likèche le pensent. Eux qui en savent long sur ce service, dont ils disent subir de plein fouet la carence.



Même si leurs appréciations sur la question sont quelque peu contrastées, les infortunés villageois sont unanimes à dénoncer «un désengagement qui ne dit pas son nom». «Cela fait plus de 20 ans que je réside à la campagne, et je peux vous dire que les choses évoluent de mal en pis au fil des années. Pour tout vous dire, j’ai la désagréable et nette impression que l’on se fiche de savoir si le courrier est distribué ou pas. Pourtant, les usagers que nous sommes payons une contrepartie», tonne un habitant du village Tabouda. «Le facteur a déserté, depuis belle lurette, nos villages. Il faut se déplacer jusqu’au bureau de poste du chef-lieu pour s’enquérir de l’arrivée du courrier et le retirer le cas échéant», se plaint un villageois de Tinessouine. Et à un autre habitant d’Ath Ouamar de déverser sa gouaille, en pestant contre le sort qui accable la population de la circonscription.

«Les campagnards que nous sommes n’avons qu’une existence administrative. Nous sommes négligés et ravalés au rang de parias, auxquels on ne concède aucun droit, y compris celui de recevoir à temps un courrier postal», tempête-t-il.

Des habitants de certains villages soutiennent que les cas d’atteinte aux franchises de leur courrier se multiplient. «Vous êtes destinataire d’une lette intime et vous courrez le risque de voir vos secrets éventés et étalés sur la place publique. Vous avez un rendez-vous professionnel capital, qui représente la chance de votre vie, et vous risquez de passer à côté, par la faute d’une main malveillante», se désole un jeune habitant du village Ayacha. Et on ne compte plus, se plaint-on, les missives égarées ou perdues, qui, par conséquent, ne sont jamais arrivées à leurs destinataires. «Les responsables d’Algérie Poste se doivent de réinvestir au plus vite ce créneau, car rien ne peut justifier qu’on fasse l’impasse sur un service public aussi fondamental», plaide un citoyen d’Ath M’likèche, journalier de son état.M. Amazigh