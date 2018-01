Réagissez

Kabylie/Désert, l’aventure qui donne envie d’arrêter le temps» est un projet financé par l’ambassade du Canada en Algérie et la DJS de Béjaïa. Il a été réalisé par les trois associations : Tudert, du village Fethoune, commune de Chellata, le centre d’écoute Sidi Ali, relevant de l’association Etoile culturelle d’Akbou, et l’association Hilal Saoura, de Béni Abbès, avec la contribution de l’association ACDC.

Du 19 au 24 décembre, les jeunes de l’association Tudert et ceux du centre d’écoute Sidi Ali ont séjourné dans le Grand Sahara de Beni Abbès, dans une ambiance amicale et avec la curiosité de découvrir le sable doré du large désert. Ils ont été accueillis par l’association hôte, Hilal Saoura, et ses partenaires locaux. La majorité des participants ont découvert le Grand Sahara algérien.

Au programme de cette deuxième session, une présentation théâtrale au profit des enfants de l’école primaire Madjroud Ali, une kermesse et des ateliers d’échanges culturels. Cet échange inter-associatif regroupe et mobilise une quarantaine de jeunes. Les animateurs, quant à eux, se sont retrouvés quelques semaines avant cet échange dans le souk Ennachtine, pour proposer aux jeunes participants des activités d’animation, à l’image des représentations théâtrales qui célèbrent l’environnement et la nature.

Une kermesse qui a sillonné la ville de Beni Abbès et ses écoles primaires, des sorties découvertes, des ateliers de contes pour enfants, des chantiers de volontariat, des ateliers culinaires et bien d’autres activités pédagogiques étaient au menu. Cette deuxième session de l’échange Kabylie/désert intervient après la première session qui a accueilli des jeunes de Beni Abbès au village Fethoune, en août 2017.

La mutualisation des connaissances et du savoir, le travail avec des groupes de jeunes, déceler les intérêts et les motivations des jeunes, la découverte de nouvelles cultures et la rencontre de l’autre… sont les attentes des organisateurs de cet échange.