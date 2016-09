Associations : Agora lance sa plateforme Irada

Consciente du rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux et les nouvelles technologies pour la vulgarisation et la promotion du travail associatif en Algérie, l’association Agora pour la formation et l’appui aux initiatives des jeunes a lancé, lors d’une cérémonie organisée à la maison de la culture de Béjaïa la semaine dernière, sa plateforme associative interactive et participative nommée Irada.

L’association ambitionne, à travers cette initiative, d’offrir un espace en ligne pour les organisations de la société civile afin de leur permettre de bénéficier d’une visibilité et de mettre en valeur leurs initiatives et actions pertinentes. Irada facilite aussi l’accès à l’information sur l’actualité associative algérienne, aux opportunités offertes aux organisations de la société civile, au calendrier dynamique des événements liés à ces mêmes associations et aux outils pratiques liés à la vie et à la gestion associatives. Ce portail constitue un répertoire actualisé d’associations, de partenaires techniques et financiers. Des passerelles et des partenariats seront établis entres les différents acteurs concernés et des espaces de dialogues créés. Le portail peut-être visité sur «http://.irada-dz.org/.







Hocine Adrar