Une journée de formation sur l’autisme, au profit des parents et des professionnels algériens, a été organisée par l’Association de prise en charge des enfants autistes (APCEA) de Béjaïa, jeudi, à la salle des conférences de l’APC de cette ville.

L’association n’a pas lésiné sur les moyens pour s’adjuger les compétences et les connaissances de Dr. Nawel Mezidi, présidente et fondatrice de l’entreprise canadienne Autism-exc., qui offre des services et des produits, utilisant la meilleure expertise, validée par des experts nord-américains.

La spécialiste qui évolue dans l’industrie du médicament et des vaccins est également maman d’un enfant autiste. Cette particularité, qui la confronte tous les jours à la réalité de l’autisme, lui a permis de mieux passer ses messages aux parents et de mettre ses compétences scientifiques au service des autistes, en mettant son expertise et celle des experts nord-américains à la portée des personnes concernées par l’autisme.

Cette formation a été scindée en trois séances, où la spécialiste a développé des thèmes relatifs à «l’impact des nouvelles données sur notre compréhension de l’autisme, identification des besoins de l’enfant autiste, la gestion des crises de comportement, comment augmenter les chances de scolarisation et la gestion des crises de comportement».

Dans la soirée de mercredi, l’APCEA a organisé une rencontre avec les élus locaux, dont le P/APC et le P/APW, les directeurs du CHU, de la santé et de l’éducation et des journalistes. La soirée, qui a eu lieu dans un hôtel, a permis de sensibiliser les présents sur la situation des enfants autistes de la wilaya et leurs besoins multiples, dont leur indispensable accompagnement par des AVS pendant leur scolarité.