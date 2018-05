Réagissez

L’Assemblée populaire de wilaya (APW) veut avoir son logo, qui la distinguera comme institution. Elle vient de lancer un appel à projet qu’elle veut «citoyen et artistique».

Dans un communiqué destiné à la presse, les initiateurs du projet considèrent que «cet appel s’inscrit dans une démarche participative et citoyenne et vise à promouvoir le travail des artistes, des professionnels en communication et mettre en valeur les créations individuelles». Ainsi, le concours est ouvert aux artistes dans leur large composante : plasticiens, photographes, designers, graphistes, illustrateurs et typographes, en intégrant les agences de communication.

«Nous n’exigeons pas des candidats de disposer d’une carte professionnelle, nous voulons impliquer tout citoyen qui a la veine d’artiste» explique à El Watan M’henni Haddaou, le P/APW. Les candidats ont jusqu’au 14 juin pour déposer leur dossier.

Un premier tri sera fait pour dégager trois candidats que départagera un jury artistique et en retenir l’heureux lauréat. Les trois présélectionnés décrocheront une prime de 50 000 DA. Le 25 juillet prochain, le logo gagnant sera dévoilé et le gagnant sera récompensé par un chèque supplémentaire de 100 000 DA. A l’échelle du pays, seules quelques APW se sont dotées de leur propre logo, à l’exemple de celle d’Alger, qui a les traits d’armoiries.