L’opération de reboisement des arbres fruitiers et non fruitiers se poursuit au village de Taremant, dans la commune d’Aokas. Dernièrement, ce sont une vingtaine de citoyens qui ont planté plus de 100 arbres au lieu-dit Izeghmar. L’opération était en effet la deuxième du genre, après celle organisée il y a quelques jours pour la plantation de 300 arbres sur les abords des routes et les terrains appartenant aux services des forêts. Cette fois-ci, la gent féminine s’est jointe à cette action menée par l’association du village qui vient d’être créée. Elle intervient après une série d’incendies ayant ravagé dernièrement la région et dans le contexte du phénomène de la déforestation provoqué par le facteur humain.

Près de deux mois après sa création, l’association sociale Izeghmar a mené déjà cinq actions de volontariat pour l’entretien des routes et des ruelles du village, en plus de la célébration de Yennayer. Les objectifs tracés par les animateurs de l’association consistent essentiellement en la réhabilitation du mouvement associatif, qui agonise, et la prise en charge des préoccupations des citoyens, dans une localité où les autorités locales sont presque absentes.