Amizour : Le danger subsiste devant le CEM Kateb

Réagissez

Dans ces mêmes colonnes, des parents d’élèves avaient attiré l’attention des responsables de la direction de l’éducation et des autorités locales sur le danger de la circulation routière qui guette les élèves du CEM Kateb Yacine (base 7) d’Amizour -qui se trouve sur la route qui relie le chef-lieu communal et l’hôpital-, à la sortie de leur établissement.

Le dimanche 5 mars, un accident de la circulation est survenu, devant l’accès secondaire de ce CEM, faisant deux blessés graves.

Deux motos se sont télescopées lorsque les conducteurs tentaient d’éviter une foule d’élèves qui attendaient la reprise des cours matinaux devant l’entrée du collège. Fort heureusement, aucune victime parmi les enfants n’est déplorée. Néanmoins, un parent d’élève qui nous a communiqué l’information a saisi cet énième accident afin d’interpeller les autorités locales et la DE. «Cet accès secondaire de l’établissement, qui est actuellement utilisé, donne directement sur ladite voie très fréquentée par les transporteurs et autres usagers. Nous exigeons la réouverture de l’accès principal, qui a été pourtant récemment réaménagé à coups de millions, mais d’anciens fonctionnaires de l’académie et des enseignants à la retraite, habitant à proximité du portail principal, se sont opposés à sa mise en service pour avoir, soi-disant, la tranquillité au détriment de la sécurité des enfants», fulmine-t-il. D’après des témoignages, des cas d’enfants renversés par des automobilistes sont déjà survenus. «Faut-il qu’il y ait mort d’enfant pour que la direction de l’éducation réagisse ?», s’interroge notre interlocuteur.