Les élèves du CEM Kateb Yacine (base 7) d’Amizour — qui se trouve sur la route qui relie le chef-lieu communal et l’hôpital — sont exposés quotidiennement aux dangers de la route.

L’accès secondaire de l’établissement, qui est actuellement utilisé, donne directement sur ladite voie très fréquentée par les transporteurs et autres usagers. A cet effet, des parents d’élèves souhaitent la remise en service de l’entrée principale qui a été récemment réaménagée. Selon un parent, «très souvent, les élèves sont heurtés par une moto ou un véhicule. Des cas d’enfants renversés par des automobilistes sont déjà survenus». «Faut-il qu’il y ait mort d’enfant pour que la direction de l’éducation réagisse ?» demande-t-il.

Et d’ajouter : «Les ralentisseurs sont inutiles sur cette pente raide. A l’heure de la sortie, ce sont des dizaines d’élèves qui se bousculent devant le portail et se jettent dans la rue avant de rentrer chez eux.» Une mère de famille, qui vient de récupérer son enfant, a estimé que «la solution est de rouvrir l’accès principal du CEM qui a été, pourtant, aménagé à coups de millions par les pouvoirs publics». Et de s’interroger : «Je me demande pour quelle raison l’accès principal, avec toutes les commodités qu’il offre en termes d’espace et de sécurité, n’est plus utilisé ?»

Les quelques dizaines de mètres d’espace qui séparent la route et l’accès principal de l’établissement ont été, en effet, bétonnés et des trottoirs ont été édifiés. Devant le portail qui devrait être l’entrée principale, une aire de stationnement a été également mise à la disposition des enseignants véhiculés et des parents qui viennent chercher leurs enfants en voiture.

D’après Mouloud, parent d’une élève scolarisée dans ce CEM, «ce sont d’anciens fonctionnaires de l’académie et des enseignants à la retraite, habitant à proximité du portail principal, qui se sont opposés à la mise en service de cet accès, pour avoir, disent-ils, la tranquillité. Mais cela se fait, malheureusement, au détriment de la sécurité des enfants».