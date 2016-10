Réagissez

Amin Zaoui, mercredi dernier à El Kseur

Le café littéraire d’El Kseur a invité mercredi dernier l’écrivain Amin Zaoui, venu présenter son nouveau roman, Un incendie au paradis !, publié aux éditions Tafat.

La salle des fêtes Le prestige, sise à El Kseur, était pleine à craquer avec la présence d’environ 300 personnes. Avant de parler de son livre, l’auteur a donné une conférence sur le thème du «Rôle de l’intellectuel dans la société». Il constate, à ce propos, qu’«il y a silence ou absence de l’intervention de l’intellectuel dans la société. Cette dernière marche d’un pas saisonnier comme l’actuel intellectuel qui suit ses pas à l’occasion d’événements politiques, oubliant d’autres débats sur la religion, l’environnement, l’économie…»

Il renvoie cette absence d’intellectuels à l’inefficacité de l’université algérienne, qu’il compare à une «garderie». Pour lui, «l’université est devenue une école primaire dans le sens où elle n’est pas imprégnée d’universalité et ne participe pas aux débats de société étant renfermée sur elle-même». De ce fait, ajoute-il : «Les enseignants universitaires sont comparables à de simples instituteurs.»

Abordant la question de la religion, l’un des axes de son nouveau roman, en plus des problématiques de la culture et de la femme qui y sont soulevées, l’auteur estime que le salafisme et le wahhabisme ont mis la main sur la société et ils l’ont déformée. Il pense que le wahhabisme est une sorte de mort dans laquelle des jeunes désespérés se réfugient, tout comme ils se réfugient dans la consommation de la drogue, la harga, les sectes. Pour lui, il ne faut pas avoir peur d’aller aux textes tels que les hadiths et les interpréter.

Son roman, qu’il qualifie de «livre citoyen» revient sur les problèmes d’actualité avec une plume romancière. L’auteur de La chambre de la vierge impure dit que le but n’est pas de choquer gratuitement, mais de bousculer les idées chez certaines personnes et soulever des questions que tout le monde se pose à voix basse que ce soit sur la femme, la religion ou la culture.