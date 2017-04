Réagissez

Dans le but de convaincre les éleveurs, une étude comparative, qui a été élaborée par le professeur Boukrif et Bellil Kousseila, doctorant, a été projetée sous l’intitulé «La coopérative agricole, une alternative pour le développement de l’élevage laitier en Algérie». Les chercheurs ont choisi deux échantillons d’agriculteurs afin d’établir la comparaison de la rentabilité économique des élevages laitiers individuels de Béjaïa et ceux adhérant à la coopérative Coopssel de Sétif.

L’étude a conclu qu’«au prix des intrants, des services et des prix de vente du lait en 2015, l’activité production laitière est rentable pour les fermes adhérant à la coopérative Coopssel de Sétif, par rapport aux éleveurs opérants individuellement à Béjaïa. Ceci démontre l’impact positif de la coopérative sur les éleveurs producteurs de lait à Sétif. Les avantages qualitatifs et quantitatifs qu’elle accorde à ses adhérents ont un effet significatif sur la production et la rentabilité économique de ces derniers». Par exemple, «l’alimentation représente 80 et 87% du total des charges pour, respectivement, les fermes de la coopérative et les fermes individuelles». Le rapport des résultats favorise nettement l’organisation en coopérative. Les éleveurs adhérents à la coopérative ont, selon cette étude, un prix de revient qui leur permet une marge bénéficiaire de plus de 377 000 DA, contrairement aux éleveurs exerçant à titre individuel qui enregistrent une marge bénéficiaire moyenne de 60 000 DA.