Alerte au braconnage des animaux sauvages

Les gardes forestiers du district d’Aokas ont décidé de traquer les chasseurs qui ne sont pas titulaires d’un permis de chasse.

Ceux-ci sont désormais sommés de respecter les programmes et de cesser le braconnage des animaux protégés. Ainsi, les mêmes services ont effectué, le week-end dernier, des patrouilles à travers les différentes bourgades d’Aokas, dans l’espoir d’intercepter les chasseurs insoumis à la réglementation en vigueur. L’initiative est prise en collaboration avec l’association Cap-Chasse et se poursuivra durant la saison de procréation des animaux.

L’association avait saisi par écrit, le 22 avril écoulé, les services forestiers, la Gendarmerie nationale et le procureur à la cour de Béjaïa pour intervenir promptement et mettre fin à ces pratiques immorales. Une décision qui a été prise après avoir mené des actions de sensibilisation en direction des chasseurs sur l’impact néfaste de ces pratiques sur la biodiversité. Le président de l’association, Kamel Djabri, tire la sonnette d’alarme quant aux répercussions que peut avoir la chasse anarchique sur la faune, notamment au niveau des sites d’Oued Tabellout et Oued de Tala Khaled, qui regorgent de plusieurs espèces animales.

«Les conséquences pèseront lourd sur l’équilibre biologique et la pérennité de certaines espèces en voie de disparition dans la région, à l’exemple des renards et des singes magots», a-t-il mis en garde. Il appelle à une prise de conscience de la société. «Il faut que la société civile réagisse et collabore avec les instances concernées, car la faune et la flore sont menacées par le braconnage, la déforestation et les feux de forêt», renchérit-il.

Créée il y a un an, l’association Cap-Chasse avait mené des actions de sensibilisation à l’adresse des chasseurs sur la nécessité de respecter la loi en vigueur et la protection de la nature, «mais cela n’a pas tenu la route».

Elle se prépare à lancer, avant l’arrivée de la saison estivale, une campagne de sensibilisation sur les feux de forêt qui ravagent des centaines d’hectares chaque année dans la région. Les objectifs assignés à sa création consistent, entre autres, en la protection des animaux en voie de disparition, la formation des chasseurs et le respect des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.