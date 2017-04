Akfadou : Jean-Charles Jauffret publie son Carnet de voyage

Réagissez

Le carnet de voyage de Jean-Charles Jauffret, titré Kabylie, août 2016 et sous-titré Réflexion sur l’Algérie contemporaine, relate dans le détail le voyage effectué par l’historien dans le cadre de sa participation au colloque international sur le Congrès de la Soummam tenu à Akfadou.

De son arrivée à Béjaïa, le 24 août, à son départ, le 27 du même mois, l’historien retrace fidèlement ce qu’il a vu, entendu, senti, compris, saisi et dit durant son séjour en Kabylie. Il dit, grosso modo, son admiration devant le courage et l’aplomb des nouvelles générations et déplore les clivages politiques, les petites querelles d’intérêt, la corruption qui empêchent l’Algérie de sortir de l’ornière du sous-développement.

De la presse indépendante, il souligne la liberté de ton de certains titres. «J’aime bien El Watan, grand quotidien francophone pour son caricaturiste de talent, Le Hic et le souvenir de 2009, où il lança le mouvement protestataire, Bezzzef !» écrit-il. L’historien affiche sa satisfaction de ce séjour dans ce pays qui lui colle à la peau. «La fraternité existe, je l’ai rencontrée à Imaghdacène, dans la forêt d’Akfadou», atteste-t-il.