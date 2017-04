Réagissez

Aziz Tari (en cravate) lors de l’hommage qui lui a...

Un vibrant hommage a été rendu vendredi dernier à l’infatigable militant du combat identitaire amazigh, Aziz Tari, double détenu d’avril 1980 et de mai 1981, par les jeunes de la commune d’Akfadou, 60 kilomètres de Béjaïa, à l’occasion de la célébration du 37e anniversaire du Printemps berbère. Ils ont organisé une conférence au chef-lieu de la commune, à Tiniri, animée conjointement par Mokrane Aggoune et Nacer Boutrid, détenus des événements de mai 1981 à Béjaïa, Arezki About, un des 24 détenus du Printemps berbère, et Hamou Boumedine, militant amazigh et coordinateur du mouvement autonomiste Rassemblement pour la Kabylie (RPK), devant une assistance nombreuse et en présence du P/APC, M. Haddadou.

Parlant de Aziz Tari, tempérament et parcours, Arezki About a dit dans son intervention qu’ «il était un militant de première heure, le plus en vue dans les préparatifs pour le Mouvement culturel berbère». Mokrane Agoune dira, pour sa part, que Aziz Tari «était un militant désintéressé, au sens qu’il faisait passer la cause berbère avant l’intérêt individuel».

«Je me souviens que quand il est remis en détention dans le sillage des événements de Béjaïa en 1981, nous avons repris des couleurs une fois qu’il nous a rejoints en prison, en compagnie de Gérard Driss Lamari et Djamel Zenati, car nous savions qu’il allait tout faire pour essayer de nous sortir de là», témoigne pour sa part Nacer Boutrid. Aziz Tari s’est dit «très ému» par cet hommage. «Que les gens d’un haut lieu comme l’Akfadou me rendent hommage, c’est vraiment un honneur. On a partagé un moment avec des copains de route et les gens de la région. C’était très émouvant. Je suis très touché», nous a-t-il déclaré en substance.

Le maire d’Akfadou, M. Haddadou, a, en outre, indiqué sur place qu’il avait subi «des intimidations» de la part de la gendarmerie qui a cherché à savoir s’il y avait une autorisation pour la tenue de cette conférence. «Ils ne sont pas allés jusqu’à l’interdiction, mais ils voulaient intimider (les gendarmes, ndlr). Je leur ai répondu que la maison de jeunes nous appartenait et que c’est à nous de choisir ce que nous y organisons», nous a-t-il déclaré au téléphone.

A noter par ailleurs qu’une conférence, prévue la veille avec Aziz Tari, Nacer Boutrid et Mokrane Agoune à la maison de jeunes Mouloud Feraoun d’El Kseur à 19 heures, a été annulée à la dernière minute. Selon un des organisateurs, qui a tenu à s’en excuser auprès des citoyens via Facebook, cette annulation est due «au revirement de dernière minute de la directrice de la maison de jeunes».

A défaut, des bougies ont été allumées en hommage aux martyrs du Printemps berbère et du Printemps noir de 2011 a été organisé.