Akfadou : Fibre optique et 4G pour les villages

Un réseau de fibre optique a été déployé dans les deux agglomérations que compte la commune d’Akfadou, en l’occurrence Tiniri, le chef-lieu communal, et Ferhoune.

«Les travaux ont été achevés. L’APC a réalisé l’ouverture des tranchées, tandis qu’Algérie Télécom a pris en charge la fourniture des équipements et l’assistance technique», a indiqué M. Haddadou, le P/APC. Le maire a précisé que l’équipement est prêt et n’attend plus que le basculement vers les nouvelles numérotations pour être mis en service. Outre la fibre optique, deux émetteurs 4G ont été installés à hauteur des villages Taourirt et Imaghdassen. «Ces émetteurs sont déjà opérationnels», informe le P/APC. Mais ce n’est pas tout, puisque les villages Ferhoune, Tiniri et Taourit ont bénéficié chacun d’un MSAN.

«Nous avons aussi la promesse d’Algérie Télécom de nous doter de trois autres mini-MSAN, afin d’assurer une couverture totale de notre commune», annonce le P/APC. Selon notre interlocuteur, ces équipements prévus ne couvriront pas moins de six villages, à savoir Aourir, Rezzeg, Tapount, Imaghdassen, Ath Alouane et Mezouara. «L’avènement de ces nouvelles technologies nous fera entrer de plain-pied dans la modernité, grâce à la magie d’internet et du haut débit. C’est tout simplement fabuleux de pouvoir communiquer, s’informer et même travailler sans avoir à bouger de son domicile», exulte un villageois d’Ath Alouane.