Akbou : Un tournoi de foot en hommage à Tigrine Bouzid

Le club de football d’Akbou annonce l’organisation d’un tournoi, ce mois de Ramadan, où il rendra un hommage posthume à son ex-entraîneur, Tigrine Bouzid. Financée par la laiterie Soummam, cette première édition, intitulée «Tournoi Ramadhan Soummam foot», aura lieu à la salle omnisports de la ville à partir du 18 mai prochain.

Les inscriptions sont ouvertes au niveau du bureau du club, sis au stade OPOD de Guendouza, et les joueurs de plus de 35 ans sont invités à se constituer en équipes de 10 joueurs et de deux dirigeants. Le dernier délai est fixé pour le 1er mai 2018 à 18h. La direction du club prend en charge les frais d’engagement et d’assurance des équipes participantes.Les organisateurs ont invité tous les collègues, entraîneurs, joueurs et amis du défunt, pour assister à cet hommage et «rendre ainsi un peu de ce qu’il a pu donner au sport et au club de son vivant». «La réussite de l’événement passe par la présence de son entourage et de ses deux familles, biologique et sportive», confie un des amis du défunt.