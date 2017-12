Akbou : Sensibilisation sur les risques des amputations

L’association Sid et l’Association des diabétiques d’Akbou ont organisé à la maison de jeunes Abderrahmane Farès, à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, une journée de prévention et de sensibilisation sur les causes des amputations (accidents, diabète, cancer…).

«Eviter les amputations, c’est possible», c’est le slogan choisi pour rappeler l’espoir que nourrissent les organisateurs. «Cette activité a pour objectif, entre autres, la contribution à la prévention des dangers des accidents de la route, la sensibilisation sur le phénomène du terrorisme routier, l’hygiène du pied diabétique et la prise en charge psychologique des personnes ayant subi des amputations», déclare Menad Azrou, président de l’association Sid d’Akbou. Au programme se trouvent une exposition, un dépistage du diabète sur place, une conférence-débat, la distribution de dépliants sur la prévention routière et une simulation d’un accident et des premiers soins par un agent de la Protection civile. Dans l’espoir de pouvoir impliquer le citoyen dans les actions que mène le tissu associatif au sein de la localité, les acteurs locaux entendent réussir cet événement.



Boualem Bacha