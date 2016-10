Réagissez

L’école primaire Abdelkader Boucherit d’Akbou sort progressivement du climat de stupeur qui l’a frappée après l’agression sexuelle subie, le 15 septembre dernier, par une élève de 9 ans de la part d’un gardien de l’établissement.

L’association des parents d’élèves (APE), qui a soulevé dans le sillage de ce scandale un ensemble de doléances, a réclamé le départ du chef de l’établissement. Elle a eu gain de cause puisqu’un nouveau responsable a été nommé et installé officiellement au moment ou l’agresseur de l’élève croupit en prison. L’APE a convoqué une assemblée générale le 25 septembre dernier où elle a appelé à la cessation de la grève enclenchée une semaine plus tôt. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration rendue publique où elle exprime la «satisfaction» des parents d’élèves à la lumière de la nomination d’un nouveau directeur. «Elle considère que c’est là un gage de réussite du processus de résolution des problèmes qui est ainsi bien engagé».

Le secrétaire générale de la DE s’est déplacé à l’école pour s’enquérir de la réalité de la situation. Ce déplacement a agrée l’APE qui salue, dans sa déclaration, «l’adhésion» du SG «à deux points cruciaux contenus dans la plate-forme de revendication des enseignants à savoir la nomination d’un directeur confirmé et l’envoi d’une commission d’enquête pour statuer sur le passif». Promesse a été faite de mettre sur pied «un dispositif psychologique» au profit des élèves de l’école pour les aider à dépasser l’épisode de l’agression sexuelle sur l’un de leurs camarades que l’APE considère comme une «dure épreuve». Il est convenu que l’APE demande audience au président de l’Apc d’Akbou «pour enclencher des chantiers urgents et nécessaires au bon déroulement de l’activité pédagogique».