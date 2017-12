Akbou : La ville congestionnée

Réagissez

Le flux ininterrompu de véhicules sillonnant les rues et les artères surchargées de la ville d’Akbou donne du fil à retordre aux usagers. Les automobilistes, autant que les piétons, souffrent le martyre.

Le visiteur qui s’aviserait à pérégriner intra-muros serait désenchanté en découvrant une satrapie livrée à l’anarchie et congestionnée à tout bout de champ. A hauteur de certains carrefours, comme celui jouxtant la salle de cinéma, le trafic tourne souvent à la foire d’empoigne. Un spectacle lamentable, truffé de klaxons assourdissants, de vociférations et d’échanges inamicaux entre des automobilistes irascibles. «Notre cité est malade de ses gestionnaires. Les édiles qui se sont succédé à la tête de la municipalité ont brillé par leur incapacité à désengorger la ville. Cela fait des dizaines d’années que cela dure, et pas l’esquisse d’une solution n’est proposée», s’emporte un citadin. D’autres résidants mettent à l’index l’absence d’un plan de circulation, dont l’ébauche de projet est mise sous l’éteignoir, autant que son budget, rangé dans la case des pertes et profits.

«On ne se fait plus d’illusions depuis belle lurette. Une commune qui croule sous des milliards d’actifs et des…tas d’immondices et qui, comble d’ironie, aspire au statut de wilaya!», râle un autre citoyen.

Trouver une aire de stationnement relève aussi de la gageure. Le «pousse-toi un peu que je m’y mette» est toujours de mise. Contraints de tourner en rond pour dénicher un coin, les automobilistes sont sommés, la mort dans l’âme, de composer avec le diktat de certains commerçants indélicats. Forts de leur outrecuidance et de la permissivité de la puissance publique, ces derniers ne se gênent nullement à bloquer la portion de la chaussée attenante à leurs boutiques, avec des objets hétéroclites. Quant aux trottoirs, cela fait longtemps qu’ils n’appartiennent plus aux piétons !