Akbou : La 11e rencontre poétique clôturée

L’association l’Etoile culturelle d’Akbou a clôturé la 11e édition de la rencontre poétique de la Soummam, organisée en hommage aux deux poètes, Ahmed Lahlou et Mourad Rahman. Le premier prix de la rencontre est revenu à l’habitué Khettabi Ahmed, en deuxième position vient Haroune Amar, le troisième prix est décerné à Mennas Ali. Une autre catégorie de poésie a aussi été notée cette année, à savoir tamedyazt tamensayt. Fellag Saïd a eu le premier prix, Barache Seddik le deuxième, tandis que Sidiri Fahima s’est contentée cette fois-ci de la troisième place. Les autres prix ont été répartis sur Naïli Yidir (Prix du jury), Soualeh Sabrina (Prix de la femme) et Kassouri Djamel (Prix d’encouragement). Cette édition a connu la présence de plus de 70 poètes venus des quatre coins de l’Algérie. Sa nouveauté a été la publication d’un troisième recueil de poésie.