Akbou : Extension de l’hôpital

A fin d’atténuer quelque peu la pression qui pèse sur les différents services intra hospitaliers, l’EPH Akloul Ali d’Akbou a bénéficié d’un projet d’extension de sa structure.

En effet, inscrit sur les programmes sectoriels de développement, un nouveau pavillon déployé en R+2 vient de voir le jour. «Le bloc est en voie d’achèvement. Nous en sommes à l’installation de la climatisation et des fluides médicaux. L’ouverture de ce bloc sera fait dans les meilleurs délais», nous a fait savoir le directeur de l’EPH. Le rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment accueillera le service des urgences, tandis que le 1er et le 2e étages abriteront respectivement le service de gynécologie et d’obstétrique, a indiqué le premier responsable de l’hôpital. Ce gain d’espace fera passer les capacités d’accueil de l’établissement de 192 lits actuellement à 252 lits.

Dans la foulée de ce projet, une nouvelle issue a été aménagée, constate-t-on. Ainsi, l’entrée principale de l’PEH sera transférée du côté du siège de l’Actel.

Par ailleurs, rappelle-t-on, le staff médical de l’hôpital a été étoffé au cours de l’année 2016 par l’apport d’une dizaine de spécialistes. Il s’agit en l’occurrence, d’un médecin réanimateur, deux chirurgiens visceralistes, un médecin légiste, un gynécologue, un cardiologue, un neurologue, un hématologue, un médecin interniste et un pneumo phtysiologiste.