Dans le cadre du projet associatif L’art à l’hôpital, l’Association des femmes artistes (Alfa) de Seddouk a organisé, les vendredi 11 et samedi 12 mai, une série d’activités au sein de l’hôpital Akloul Ali d’Akbou.

Les malades ont pu oublier, l’espace d’une activité, leurs maux, en admirant les réalisations de peinture, les chorégraphies et les chants de jeunes enfants et le paysage du nouveau jardin de l’hôpital. Le premier jour a été consacré aux dernières retouches. Les jeunes enfants ont répété les chansons de la chorale, d’autres se sont donnés à fond pour la plantation et l’aménagement du jardin et les artistes ont finalisé leur tableau.

Pendant que l’exposition continuait à recevoir le flux de visiteurs au cours de la deuxième journée, les organisateurs ont donné la parole aux représentants des différentes parties qui ont participé au projet. Les invités ont remercié l’association pour avoir présenté un «paysage artistique complet» et pour avoir «dessiné un sourire sur les lèvres des patients au fil des deux jours».

«Comme prévu, le projet arts à l’hôpital a vu le jour. Nous sommes fiers de concrétiser l’ouverture du nouveau jardin de l’hôpital après sa rénovation et embellissement. Nos remerciements vont à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet», déclare Benradi Md Saïd, membre de l’association.