Akbou : Campagne médicale à Handis

L’association socioculturelle Lefnar du village Andis, en collaboration avec l’association Soummam Akbou, a œuvré dans le domaine sanitaire vendredi dernier. Les habitants du village ont vécu une journée de sensibilisation, de prévention et de dépistage de différentes maladies.

«C’est une action noble, les médecins ont trouvé toutes les facilités auprès des jeunes membres de l’association et une oreille attentive de la part des patients», confie Bouziane Kamel, président de l’association Lefnar. Majoritairement médecins à l’EPH Akloul Ali d’Akbou, les membres de l’association Soummam Akbou œuvrent pour la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein et de celui du col de l’utérus, le dépistage des différentes maladies chroniques, l’accompagnement et le suivi psychologique des malades nécessiteux, le transport mortuaire gratuit et les consultations gratuites visant les populations des régions les plus défavorisées.

«Depuis 16 mois, nous avons pris en charge plus de 350 malades, pour assistance et préparation psychologique, consultations médicales, journées de formation et plusieurs activités d’appui et de formation», a expliqué un membre de l’association. «La classe moyenne, médecins, avocats, enseignants, etc., doit consacrer un peu de son temps à ce genre d’initiative. C’est elle qui a le savoir-faire, le temps nécessaire et l’aisance financière pour s’occuper du bien-être des nécessiteux», poursuit-il.

L’association Soummam Akbou entend poursuivre ses visites dans les zones les plus éloignées pour pouvoir prévenir, sensibiliser et surtout accompagner les malades nécessiteux. L’équipe médicale est prête pour de nouvelles destinations. Pour augmenter la fréquence de ses missions, elle entend établir de nouveaux partenariats avec les associations et organisations locales.