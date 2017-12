Réagissez

Des citoyens de la commune d’Aït Rzine ont pris la très louable initiative de créer un espace de lecture à l’intérieur même d’un café public.

Une étagère dans un coin d’un café, se trouvant à proximité du siège de l’APC, fait office, depuis le 8 décembre dernier, d’une mini bibliothèque ouverte à tout le monde. Lqehwa s leqraya (un café avec de la lecture), le concept est nouveau chez nous et a le mérite d’inviter à redonner au livre et à la lecture leur place naturelle dans la société.

Les initiateurs de cette action militante permettent ainsi de siroter un café en parcourant un journal, une revue ou un livre à la place d’une partie de dominos dont il faudra apprendre à vaincre le plaisir et l’habitude. L’objectif est d’œuvrer à «ressusciter l’acte de lecture». Un appel a été lancé pour alimenter ce nouvel espace et l’initiative a charmé et a captivé plusieurs personnes qui y ont adhéré en offrant des livres et revues qui trônent dans la mini bibliothèque. L’emprunt se fait au prix symbolique de 30 DA pour toute la semaine, tandis que les magazines, revues et journaux s’offrent gracieusement au plaisir de la lecture sur place.

Il est espéré que cette idée puisse faire tache d’huile dans les cafés alentours, et même au-delà de la ville. Dans la localité d’Allaghen, commune de Tazmalt, toujours dans la vallée de la Soummam, c’est un projet d’une bibliothèque à part entière, ouverte aussi aux élèves, et que l’on nomme «Allagh», qui a été lancé début décembre. L’initiative est celle d’un collectif des «amis du livre» qui appelle la population à considérer cette bibliothèque comme son propre projet.