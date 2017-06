Adekar : Lewziâa à Ikhettaben

Réagissez

Le village d’Ikhettaben, relevant de la commune d’Adekar, a organisé ces jours-ci une lewziâa en guise d’accueil pour ce mois sacré de Ramadhan.

Cinq bœufs acquis grâce aux offrandes des villageois ont été immolés à cette occasion. Les deux places du village où a eu lieu cette action (inourar n wedda et inourar oufella) ont connu une vive animation où s’est mêlée joie, solidarité et satisfaction de ressusciter une saine tradition ancestrale. La viande a été partagée entre 137 familles qui ont préparé, comme le veut la tradition, le soir même de ce rituel sacrificiel, le dîner de partage. «Maintenir cette tradition, c’est garantir la bonne organisation, la cohésion et la fraternité au sein de notre communauté villageoise» fait remarquer un vieux du village.