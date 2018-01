Adekar : Grève à l’EPSP

Réagissez

Le personnel de l’EPSP d’Adekar a observé, jeudi passé, une grève appuyée par un sit-in, en signe de protestation contre l’agression dont a été victime l’équipe de garde du pavillon des urgences, le 25 décembre dernier. La coordination des syndicats de l’établissement (SAP, SNPSP et UGTA), à travers une déclaration rendue publique, condamne vigoureusement cette agression et interpelle la tutelle pour prendre des mesures énergiques face à ce genre d’agissement. Tout en exprimant leur soutien indéfectible à leurs collègues «touchés dans leur dignité par ce sinistre événement», les grévistes rappellent que l’insécurité est l’un des ennuis majeurs auquel le personnel est confronté quotidiennement. «Cette protestation est une sonnette d’alarme. La tutelle doit bouger pour apporter des solutions. La violence dans les établissements de santé est une réalité connue de tous et l’immobilisme de la tutelle face à ce phénomène est inexcusable», déclare à El Watan un représentant de la coordination syndicale.