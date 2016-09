Réagissez

Comment lutter contre le varroa ?» et «Qu’est-ce que l’apithérapie ?» tels sont les intitulés des deux communications présentées mardi dernier à la maison de jeunes d’Adekar par Ahmed Hamaïdi, enseignant dans un centre de formation professionnelle, aux apiculteurs de la région.

Ces communications, qui entrent dans le cadre du cycle de formation initié par l’association apicole Abeilles de montagne au profit des apiculteurs de la daïra et des communes environnantes ambitionnent, selon les responsables de l’association, d’outiller ces derniers et de réactualiser leurs connaissances pour une meilleure conduite de leurs ruchers. Le communicant s’est attelé pendant

plus d’une heure à expliquer à l’assistance l’essentiel des deux thèmes traités.