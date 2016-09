Réagissez

«Y’en a marre de vos promesses !», c’est sous ce cri de colère, que les habitants de Mechnoua, Ouanoughène et Mezdouille, relevant de la commune d’Adekar, ont procédé dimanche dernier à la fermeture simultanée de la RN12 et des sièges de l’APC et de la daïra, en signe de protestation contre la détérioration avancée du chemin communal qui dessert leurs villages. Les protestataires qui justifient leur action par l’impasse faite à leur revendication de réaménagement de ce chemin n’ont levé leur blocus qu’à 17h, après qu’ils soient parvenus à un accord avec la délégation de wilaya dépêchée sur les lieux dans l’après-midi. Pour rappel, depuis 2012, pour dénoncer son état délabré et exiger sa réfection et son aménagement, les usagers de ce chemin n’ont pas cessé d’exprimer leur grogne en organisant diverses actions de protestation à intervalle régulier.