Le coup d’envoi de la saison estivale a été donné jeudi 1er juin par le wali de Béjaïa à partir de la plage de Tichy, où un riche programme, comportant des expositions de produits artisanaux de la région en plus des différentes activités sportives animées par de jeunes sportifs des arts martiaux.

La Protection civile a également participé avec des exercices de simulation de cas d’accidents ou de noyades. Pour cet été 2017, 360 postes budgétaires pour des surveillants de plages ont été accordés, pour une période de quatre mois, soit de juin à septembre. Ils sont répartis sur les 34 plages autorisées à la baignade.

Lors de l’ouverture solennelle de la saison estivale, le wali, Mohamed Hattab, a invité les professionnels du secteur du tourisme, ainsi que les citoyens, à une réflexion globale afin de développer le tourisme dans la wilaya de Béjaïa, en prenant en compte les autres potentialités qu’elle possède pour un tourisme de montagne, culturel et de l’histoire.

D’après la cellule de communication de la wilaya, une commission chargée de la préparation de la saison estivale a été installée par le wali. Elle englobe pratiquement toutes les directions concernées et son rôle est de travailler pour combler tous les déficits enregistrés lors de la précédente saison estivale, notamment les insuffisances en matière d’éclairage public et le manque de commodités nécessaires au niveau de nombreuses plages.

Après avoir contrôlé le littoral, 12 plages, sur les 46 que compte la wilaya, sont interdites cette année à la baignade. Le wali a instruit les concernés afin d’y remédier et enregistrer un chiffre de zéro plage interdite pour la saison estivale 2018. Il a instruit également les directeurs et chefs de daïra afin d’aménager les sites touristiques situés en montagne et faire découvrir les merveilles de la wilaya aux touristes qui affluent chaque année.

L’éradication du phénomène, qui revient chaque année, lié au squat d’espaces publics sur les plages au détriment des libertés individuelles des citoyens, ainsi que la prolifération d’une multitude d’activités commerciales informelles ne répondant à aucune norme d’hygiène ni de santé publique, telles sont les décisions également prises dans le cadre de cette commission. Concernant les parkings gardés, et ayant constaté une vraie anarchie, les présidents d’APC sont instruits pour une organisation de cette activité et sa rentabilisation au profit de la commune.

En matière d’environnement, pour une saison estivale réussie, il est prévu de mettre en place des bacs à tri sélectif le long des plages et des caissons à ordures à l’arrière-plage, qui seront transportés vers la décharge. Tous les points noirs de rejets d’eaux usées déversant directement ou indirectement dans la mer sont pris en charge aussi.

Pour le transport, un dispositif spécial est préparé pour faciliter le déplacement aux touristes et aux habitants de la wilaya. Une répartition a été faite en deux groupes pour les transporteurs exploitant des lignes urbaines pour desservir en alternance l’axe Oued Dass et la côte ouest, tout en assurant la continuité du service public. Le directeur des transports est instruit afin d’orienter les transporteurs exploitant les lignes rurales et intercommunales à desservir les différentes plages et sites touristiques de la wilaya durant les week-ends et jours féries à partir des communes de l’intérieur de la wilaya. Des micro- bus de 12 et 15 places seront réquisitionnés pour assurer la desserte de la plage des Aiguades.