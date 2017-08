9500 nouveaux inscrits attendus

Réagissez

Ils sont 9500 nouveaux inscrits à rejoindre les bancs des amphithéâtres de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa cette année, selon les chiffres donnés par la direction de l’université.

Les nouveaux bacheliers porteront à 45 000 environ le nombre total des étudiants inscrits à l’université de Béjaïa. L’effectif des étudiants sortants s’élève, lui, à 10 000.

Selon l’administration rectorale, la rentrée 2017/2018 devrait s’effectuer sans problème de surcharge, puisque, précise-t-on, le nombre de places pédagogiques, 46 000, est largement suffisant pour accueillir tout l’effectif inscrit. Le problème de surcharge, faut-il le souligner, s’est toujours posé avec acuité les années précédentes. Il se fait de plus en plus pesant, notamment dans le campus de Targa Ouzemour — abritant les filières scientifiques et techniques — qui compte quelque 13 000 places pédagogiques. La saturation de ce campus cause d’énormes désagréments aussi bien pour les étudiants que pour le personnel encadreur. La situation est telle que ces derniers sont appelés à travailler même les samedis.

La nouvelle structure proposée pour le soulager, à savoir le campus d’Amizour, a été boudée par toutes les facultés qui ont été désignées pour l’occuper. Le problème reste donc pendant et prive les étudiants de 4100 places supplémentaires. Son occupation et la réception des 6000 nouvelles places pédagogiques du campus d’El Kseur (en phase de finalisation) porteront le nombre total de places à 52100, est-il indiqué sur le site officiel de l’université Abderrahmane Mira. Pour faire face à la surcharge et gérer les flux, les responsables de l’université sont obligés encore une fois de gérer les flux avec le coefficient de foisonnement qui permet, selon l’administration rectorale, de dégager un surplus de 1000 places pédagogiques.