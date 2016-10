Réagissez

Le deuxième Salon de l’agroalimentaire de Béjaïa s’est achevé, hier, après cinq jours d’exposition - du 18 au 22 octobre - à la grande surface du Lac de Béjaïa, avec la participation d’une quinzaine d’industriels et de transformateurs des produits agricoles.

Cette manifestation, organisée par la Forum des chefs d’entreprise (FCE), avec la collaboration des services de la wilaya, a été marquée essentiellement par la forte présence de producteurs des dérivés des produits laitiers, de boissons non alcoolisées

et quelques produits de culture comme le miel.

Pour les organisateurs, ce «salon bougiote de l’agroalimentaire est un rendez-vous incontournable des professionnels des produits culinaires et de l’ensemble des producteurs de l’agroalimentaire». Car, estiment-il, ce genre de rencontres «permet aux opérateurs du secteur de présenter et de faire connaître leurs produits, d’échanger leurs expériences et de se tenir informés des besoins du marché national et des exigences du consommateur à l’échelle locale, régionale et nationale».