Est-ce que tous les villages lauréats ont reçu leur prime ?

En effet, tous les villages lauréats depuis 2013 ont reçu leur prime. La situation a été assainie par notre APW, et même les subventions accordées par l’ex-wali de Tizi Ouzou ont été régularisées par nos soins. Nous appelons l’ensemble des villages à participer, car il y va de l’avenir de l’environnement à travers notre wilaya. Nous devons tous donner un coup de balai devant nos portes et nous n’allons plus attendre que d’autres le fassent pour nous, tout simplement parce qu’ils ne le feront pas.

Votre mandat se termine cette année. Le concours sera-t-il maintenu ?

Ce n’est pas dans nos habitudes de parler à la place des autres, mais, si nous réussissons à avoir la majorité et la confiance de la population, le concours sera maintenu et nous ferons davantage pour l’améliorer et le généraliser afin d’atteindre l’ensemble des objectifs assignés à ce concours, à savoir redonner définitivement à notre wilaya son label de propreté à travers notamment la sensibilisation et l’éducation citoyenne.

Pouvez-vous nous rappeler les circonstances et les causes qui vous ont amené à l’organisation de ce concours ?

Au temps du défunt P/APW, Aïssat Rabah, notre wilaya était sale, l’environnement agressé, l’insalubrité rampante et les décharges sauvages foisonnaient. Les moyens disponibles étaient dérisoires, d’où l’idée d’organiser ce concours. Il fallait faire quelque chose et ne pas rester les bras croisés face à une situation qui ne cessait de s’aggraver. Il était question, d’une part, d’interpeller l’administration, et d’autre part, de secouer les esprits et de sensibiliser sur l’importance de la préservation de l’environnement.

Aïssat Rabah et son Assemblée ont pris la décision de donner un coup de pied dans la fourmilière. C’est une bonne idée que notre Assemblée continue cette action. Nous arriverons bien, avec la participation de tout le monde, à redorer le blason de l’environnement dans notre wilaya. Des dizaines de villages présentent un bien meilleur visage grâce à ce concours.

Les objectifs de ce concours sont-ils atteints ?

Les objectifs du concours sont multiples, je me contenterai de citer les plus importants. Il s’agit surtout de sensibiliser le citoyen sur des gestes simples qu’il faut adopter pour contribuer à la préservation de l’environnement. Nous voulons aussi créer une certaine compétition entre les villages, les quartiers et les communes pour améliorer la situation. Je peux vous dire qu’à présent, le déclic est enclenché. Des centaines de villages se démènent avec leurs moyens pour améliorer leur cadre de vie.

La société commence à s’organiser et plusieurs associations sont créées pour sensibiliser et défendre la nature. Les comités de village, les comités de quartier et les autorités locales, en focalisant leurs efforts, peuvent en quelque temps faire de notre wilaya un agréable tableau. J’estime que les premiers résultats sont encourageants. Il n’y a qu’à voir l’engouement des villageois et l’augmentation du nombre de participants d’année en année. Les objectifs seront atteints progressivement, car c’est un travail de longue haleine qui nécessite du temps.