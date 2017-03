Mechtras (Tizi Ouzou) : Festival de la musique moderne

Réagissez

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou (DJS), en collaboration avec la maison de jeunes de Mechtras et l’Association culturelle de la localité, organisent du 22 au 25 mars, le Festival de la chanson moderne.

Thèmes de cette 11e édition dédiée à la mémoire de Ouerdane Mouloud, premier directeur de la maison de jeunes de la commune : «Mechtras aux couleurs du printemps», «Ce qu’on ne peut dire et que l’on ne peut taire la musique l’exprime». Plusieurs chanteurs et troupes, issus de la région de Kabylie et des wilayas de Blida, Khenchela et Ghardaïa se relayeront sur scène, deux jours durant, pour faire sortir la localité de sa torpeur artistique, en cette période de vacances scolaires, propice à l’évasion…musicale. Pour les organisateurs, le Festival de la chanson moderne est une rencontre qui donnera l’occasion aux jeunes de découvrir la musique qui leur permettra de se familiariser avec sa variété. «Les différentes musiques captivent les jeunes et sollicitent leur sens de la créativité, leur coopération et leur esprit analytique. Les jeunes prennent conscience que la musique est un beau monde, une culture, une façon d’exprimer les réalités de la société». Le programme tracé pour la circonstance prévoit en outre des expositions d’instruments de musique et d’anciens disques, des biographies de chanteurs, ainsi que des démonstrations de guitare et de piano.