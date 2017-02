La 5e édition lancée

Réagissez

Boumessaoud, lauréat de l’année dernière

L’opération de dépôt des dossiers de participation au niveau de l’APW a été ouverte le 15 février et se poursuivra jusqu’au 15 avril prochain.

Dr Mohamed Msela, président de la commission de l’environnement, de l’hygiène et de la santé de l’Assemblée déclare : «Les villages qui souhaitent participer ont deux mois pour déposer leur candidature. Le dossier comprend une demande manuscrite et un formulaire de participation à retirer de notre Assemblée et à remplir. Nous invitons l’ensemble des villages à participer à cette édition, car c’est la seule manière d’améliorer l’état de l’environnement dans notre wilaya. Cette année, le nombre de villages qui seront primés sera de huit, au lieu de six, précédemment.»

A signaler qu’une fois l’opération de dépôt des dossiers clôturée, la commission se réunira de nouveau avec les directions concernées et les représentants des villages lauréats de la précédente édition pour la mise en place d’un planning de sortie sur les villages inscrits.

Rappelons que lors de l’édition de 2016, 73 villages ont participé au concours, dont les primés sont : Boumessaoud (commune d’Imsouhal, 8 millions de dinars dégagés par l’APW et 10 millions de dinars par le ministère de l’Environnement), Aourir (commune Akbil, 7 millions de dinars), Bouaoune (commune d’Idjer, 6 millions de dinars), Aït Adela (commune de Ath Vou Youcef, 5 millions de dinars), Boudjellil (commune d’Irdjen, 4 millions de dinars) et Aït Izid (commune de Souk El Tenine, 3 millions de dinars).

Quant à la grille d’évaluation, les organisateurs signalent que lors de ses sorties sur le terrain, la commission attribue des notes sur la propreté des voies et places publiques, les sources et les fontaines, les cimetières, les lieux de culture et les monuments et aussi la gestion des déchets. A rappeler que le ministre, présent lors de la dernière cérémonie de remise des prix aux villages lauréats, s’est engagé à primer l’ensemble des villages participants et a aussi souhaité étendre ce concours à l’échelle nationale.